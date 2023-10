Aubameyang s’enflamme après son transfert à l’OM

Thibault Morlain

Ayant vu Alexis Sanchez partir à la fin de son contrat cet été, l’OM a vite réagi en allant chercher une autre star pour son attaque lors du mercato. Indésirable à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a été récupéré par Pablo Longoria. Le Gabonais a donc fait son retour en Ligue 1 et désormais à l’OM, il est plus heureux que jamais.

Une fois n’est pas coutume, l’OM s’est montré très actif lors du dernier mercato estival. Sous la houlette de Pablo Longoria, le club phocéen s’est notamment considérablement renforcé offensivement. Et parmi les nouveaux attaquants qui ont posé leurs valises, on a pu retrouver Pierre-Emerick Aubameyang, arrivé en provenance de Chelsea.

« C’est un sentiment particulier »

S’exprimant à l’occasion d’un entretien accordé à Prime Vidéo , Pierre-Emerick Aubameyang a confié ses sensations d’être désormais un joueur de l’OM. Le protégé de Gennaro Gattuso a alors expliqué : « Le fait de porter ce maillot, c’est extraordinaire. C’est un sentiment particulier, d’autant plus quand on rentre sur le terrain avec la musique Jump ».

« C’est quelque chose d’extraordinaire »