«Un drame» : L’OM le met dehors, son clan balance

Jacques Cardoze est passé du rêve au cauchemar à l’OM. En effet, fervent admirateur du club phocéen, le journaliste est passé par le service de communication de l’Olympique de Marseille avant d’être mis de côté, licencié et de tomber dans une dépression. Son père est revenu sur ce départ difficile.

En juin 2021, seulement quelques mois après la nomination de Pablo Longoria en tant que président, Jacques Cardoze intègre la famille OM. Le journaliste se voit alors confier la direction du service communication de l’Olympique de Marseille. Un rêve de gosse prend alors forme pour le natif de Bordeaux qui est supporter de l’OM depuis sa plus tendre enfance comme Le Parisien le souligne dans un portrait à l’honneur de Cardoze ce samedi.

Le père de Cardoze se lâche : «C’était un drame pour lui parce qu’il a un amour passionné pour le club et la ville»

Cependant, le retour à la réalité a été rude pour Jacques Cardoze. Marginalisé dès l’été 2022 par le comité de direction du club phocéen, soit un an seulement après sa prise de fonctions, le directeur de la communication de l’OM termine en arrêt de travail l’espace de quelques semaines avant de quitter l’Olympique de Marseille et de tomber dans une dépression. Dans le cadre du portrait du Parisien , le père de Jacques Cardoze a fait passer le message suivant à son sujet. « C’était un drame pour lui parce qu’il a un amour passionné pour le club et la ville ».

«Il m'a tellement mal licencié que moi aussi je suis suivi depuis des mois»