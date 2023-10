L’OL va officialiser l’arrivée d’un renfort

Alexis Brunet

Les temps sont durs de côté de l'OL. L'ancien club de Jean-Michel Aulas est dernier du classement de Ligue 1, mais il est aussi englué dans l'affaire de la taupe. Dans ce marasme, des changements vont tout de même avoir lieu. Santiago Cucci, le président exécutif intérimaire devrait quitter son poste, et son remplaçant serait déjà trouvé.

Le football est cyclique, et ce ne sont pas les supporters de l'OL qui diront le contraire. Après des années de domination, et de titres, Lyon est désormais au plus mal. Les Gones n'y arrivent pas sur le terrain, car ils n'ont toujours pas gagné de la saison en Ligue 1, et ils pointent donc à la dernière place du classement. De plus, le vestiaire est bousculé actuellement par l'affaire de la taupe.

Santiago Cucci va quitter l'OL

Au point de vue sportif, et même extra-sportif, la situation n'est donc pas bonne à l'OL. D'après les informations de L'Équipe , un dirigeant lyonnais devrait quitter son poste. Il s'agit du président exécutif intérimaire, Santiago Cucci. Le départ de ce dernier devrait intervenir après le passage de Lyon devant la DNCG.

Son remplaçant serait déjà trouvé