L’OM a trouvé son nouveau… Kobe Bryant !

Hugo Chirossel

Alors qu’il avait été victime d’une grave blessure au genou l’année dernière sur la pelouse de l’AS Monaco, Amine Harit s’était vu offrir le livre autobiographique de Kobe Bryant par ses proches. La légende de la NBA a été une véritable source d'inspiration pour le milieu offensif de l’OM pendant sa longue convalescence.

Décédé le 26 janvier 2020 dans un accident d’hélicoptère, Kobe Bryant reste un exemple pour la grande majorité des joueurs NBA. Mais c’est également le cas dans le monde du football. Après sa grave blessure au genou gauche l’année dernière, les proches d’Amine Harit lui ont offert le livre autobiographique sur la légende des Lakers, « The Mamba Mentality ». Un livre qui a inspiré le milieu offensif de l’OM.

Kobe Bryant, une source d’inspiration pour Harit

« Je l'ai lu à un moment tu te demandes, même si tu ne veux pas te l'admettre : ''Vais-je revenir à mon meilleur niveau ?'' Et là, il y a cette personne, paix à son âme, qui est une source d'inspiration incroyable. Ce que je suis en train de vivre n'est rien par rapport à ce qu'il a vécu, ce que sa famille a vécu. Il n'y a pas que le sport, il y a tout ce qu'il y a autour, comme le racisme. Qu'il décède dans cette tragédie donne encore plus de sens à son livre », a confié Amine Harit, dans un entretien accordé à L'Équipe .

«Ça va être moi le Kobe Bryant de l'OM !»