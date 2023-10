Miraculé à l’OM, il dit tout

Hugo Chirossel

Victime d’une grave blessure au genou gauche l’année dernière sur la pelouse de l’AS Monaco, Amine Harit a fait son retour cette saison avec l’OM. Mais le chirurgien qui l’a opéré a confié qu’il y a 10 ans, l’international marocain aurait vu sa carrière s’arrêter. Il a pu profiter d’une greffe de ligament provenant d’une personne décédée.

Après huit mois de convalescence, Amine Harit a retrouvé les terrains cette saison sous les couleurs de l’OM. La gravité de sa blessure aurait pu compromettre la suite de sa carrière, mais il a bénéficié des progrès de la médecine pour pouvoir revenir à son meilleur niveau.

«On va te greffer des ligaments prélevés chez une personne décédée»

« Je n'ai pas trop compris au début ! Il me dit : ''On va te greffer des ligaments prélevés chez une personne décédée et qu'on a congelés''. Pawww... Je le regarde, sceptique, on parle d'un mort ! Aujourd'hui, j'en souris, mais sur le coup, tu te dis : "Je préfère prélever une part de moi que prendre quelque chose sur une personne décédée'' », a confié Amine Harit, dans un entretien accordé à L’Équipe .

«Peut-être j'allais tomber sur un Messi !»