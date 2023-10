Métamorphosé à l’OM, il raconte

Hugo Chirossel

Après deux prêts successifs en provenance de Schalke 04, Amine Harit a été recruté définitivement par l’OM en fin de saison dernière, contre une somme estimée à 5M€. Désormais âgé de 26 ans, le joueur formé à Nantes estime que son jeu a évolué ces dernières années. Il a un peu délaissé la folie qui le caractérisait pour être plus décisif.

Formé au FC Nantes, Amine Harit avait quitté la Ligue 1 en 2017 pour rejoindre Schalke 04. Il a fait son retour dans le championnat de France il y a maintenant deux ans. Prêté à l’OM deux saisons d’affilée, son option d’achat estimée à 5M€ a été levée en fin de saison dernière. L’international marocain n’est plus le même joueur qu’il était à Nantes, avec comme objectif d’être plus décisif.

«J'avais un jeu un peu foufou»

« C'est l'âge. Je suis arrivé à maturité et cette stabilité fait que je me suis remis en question. J'avais un jeu un peu foufou, je ne prenais pas le temps de savoir dans quelle zone je devais accélérer, porter le ballon ou le lâcher. C'est là où j'ai le plus progressé, pour pouvoir être efficace. C'est dommage mais dans le foot d'aujourd'hui, tu peux faire quatre bons matches mais si tu ne fais pas de statistiques, tu ne seras pas respecté », a confié Amine Harit, dans un entretien accordé à L’Équipe .

«Si tu n'es pas décisif les gens diront qu'il faut que tu sortes»