OM : Le vestiaire déballe tout sur Gattuso

Nommé entraîneur le 27 septembre dernier après le départ de Marcelino et l’intérim de Jacques Abardonado, cela fait désormais un mois que Gennaro Gattuso a débarqué à l’OM. Ce dernier a un style bien différent de celui de son prédécesseur, mais qui se rapproche de celui de Jorge Sampaoli selon Amine Harit. Le technicien italien est très proche de ses joueurs, ce qui plaît au vestiaire marseillais.

Les entraîneurs se succèdent rapidement à l’OM. En deux ans, les Olympiens en ont connu quatre. Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino et depuis un mois Gennaro Gattuso. Si l’effectif marseillais a lui aussi beaucoup changé, Amine Harit quant à lui est toujours là. L’international marocain a évolué sous les ordres de ces quatre techniciens et voit d'ailleurs des similitudes entre l’actuel entraîneur de l’OM et Jorge Sampaoli.

«Ça se rapproche plus du style de Sampaoli»

« Ça se rapproche plus du style de Sampaoli, avec des similitudes au niveau de la ressortie de balle, du jeu de possession et de la trajectoire qu'il veut prendre. Mais davantage basé sur un jeu vers l'avant. Sampaoli voulait une possession très forte, quitte à prendre le temps. Là, c'est de la possession qui va faire mal à l'adversaire », a déclaré Amine Harit, dans un entretien accordé à L'Équipe .

«C'est comme si c'était un entraîneur joueur»