OM : Après son agression, l'entraîneur de l'OL a pris sa décision

La tenue du match entre l'OL et l'OM ce dimanche soir est toujours en suspens après l'agression subie par le bus de l'OL en arrivant au stade Vélodrome. Fabio Grosso a été sérieusement blessé au visage après avoir reçu un pavé qui a totalement brisé la vitre du bus. Les joueurs ne veulent pour le moment pas jouer et Fabio Grosso ne veut pas coacher ce soir...

Ces images vont rapidement faire le tour du monde. Pour de mauvaises raisons. À 1h30 du coup d'envoi entre l'OM et l'OL au stade Vélodrome, le bus lyonnais a été sauvagement caillassé pour des individus se réclamant fans de l'OM. L'entraîneur lyonnais est blessé et la tenue du match est indécise...

«Fabio Grosso était véritablement choqué»

Le journaliste de Prime Vidéo , Vincent Pérez, explique ce qui se passe actuellement au stade Vélodrome : « Il y a eu une réunion de crise entre les arbitres, les délégués, le préfet, les forces de sécurité qui a duré 25 minutes. Les deux présidents se sont rencontrés dans le vestiaire de l’OM. Textor n’avait pas envie de jouer le match, et que ses joueurs allaient prendre la décision. Ca devrait être pris dans les prochaines minutes. »

«Fabio Grosso ne se voit pas coacher après cet impact»