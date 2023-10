L'OM a trouvé le renfort «parfait»

Arnaud De Kanel

Marcelino n'aura pas résisté au début de saison très mouvementé de l'OM. Suite aux menaces des supporters, l'entraineur espagnol a présenté sa démission à Pablo Longoria. Gennaro Gattuso l'a remplacé après l'intérim de Jacques Abardonado et tout le monde est emballé par les débuts de l'Italien à l'image de Mamadou Niang.

Gennaro Gattuso est en train de mettre tout le monde d'accord. Quelques semaines après son arrivée, l'Italien fait presque l'unanimité alors que l'OM n'a pas encore de résultats clinquants. Le charisme que dégage l'ancien joueur de l'AC Milan est indéniable et sa personnalité forte convient parfaitement à l'OM. Pour Mamadou Niang, le club phocéen a visé juste en le recrutant.

OM : Longoria a réalisé un coup de maître avec sa nouvelle recrue ? https://t.co/uVwagicKPs pic.twitter.com/CgjWqe1Xbf — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

«Le personnage parfait qu'il faut pour entraîner l'OM»

L'ancien attaquant de l'OM est comblé par les débuts de Gennaro Gattuso. « C'est le personnage parfait qu'il faut pour entraîner l'OM. C'est un système en 4-2-3-1 avec des joueurs sur le côté et Amine Harit qui tourne autour d'Aubameyang. Cela permet de pouvoir combiner et se projeter vers l'avant », a confié Mamadou Niang pour Téléfoot . Le Sénégalais trouve cette équipe métamorphosée.

«Il y a du progrès»