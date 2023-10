«Il a fait pire», l'OM est prévenu pour Gattuso

Hugo Chirossel

À la mi-temps du match entre l’OM et Le Havre avant la dernière trêve internationale, une image de Gennaro Gattuso et Ismaïla Sarr avait beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. On pouvait voir le technicien italien haranguer son joueur en le secouant un peu. Si cela a pu en surprendre certains, Mouctar Diakhaby a révélé que ce n’était rien à côté de ce qu’il avait fait à Valence.

Gennaro Gattuso n’y va pas par quatre chemins. Présent en conférence de presse samedi, avant la réception de l’OL ce dimanche, l’entraîneur de l’OM n’a pas hésité à interpeller ses attaquants. Il a notamment fait passer un message à Ismaïla Sarr.

L'OM lance un ultimatum à Gattuso https://t.co/L003M5AKx1 pic.twitter.com/ECU1Ommn0F — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

«J’ai dit à Sarr de se réveiller»

« J’ai dit à Sarr de se réveiller, de se rappeler ses qualités de vitesse qu’il exploitait en Premier League », a déclaré Gennaro Gattuso. Ce n’est pas la première fois que l’entraîneur de l’OM interpelle Ismaïla Sarr. À la mi-temps de la victoire face au Havre (3-0), une image avait beaucoup fait réagir.

«Vous n'avez rien vu»