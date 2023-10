Gattuso a tout changé pour ce joueur de l’OM

Hugo Chirossel

De retour après sa grave blessure au genou l’année dernière, Amine Harit semble retrouver son meilleur niveau depuis quelques semaines. Un retour en forme qui coïncide également avec le départ de Marcelino et l’arrivée de Gennaro Gattuso. Ce dernier ne tarit pas d'éloges envers lui depuis qu’il est l’entraîneur de l’OM, ce qui permet au Marocain de se lâcher sur le terrain.

« C'est un joueur différent. Il pourrait me faire penser à Kaka, mais Kaka avait une foulée qui était différente et ne dribblait pas autant (...) Ce qui le définit, ce qui le rend unique, c'est vraiment sa première touche. Et il a une vision du jeu qui est digne des plus grands joueurs . » Depuis qu’il est arrivé à l’OM il y a maintenant un mois, Gennaro Gattuso a souvent encensé Amine Harit.

«J'ai besoin de me sentir aimé»

Il faut dire que l'international marocain retrouve un très bon niveau depuis que le technicien italien a débarqué à l’OM. Un retour en forme et en confiance pour lequel Gennaro Gattuso semble avoir joué un grand rôle, en témoignent les propos de d'Amine Harit sur leur relation.

«C'est ce qu'il m'a fait ressentir depuis le premier jour»