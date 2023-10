OM : Longoria a réalisé un coup de maître avec sa nouvelle recrue ?

Arnaud De Kanel

Dos au mur après avoir été lâché par Marcelino en début de saison, Pablo Longoria a réagi en confiant les clés du camion à Marcelino. Le technicien italien propose un jeu attrayant et devrait faire mal aux adversaires une fois que les Marseillais apporteront de la lucidité dans le dernier geste. Jérôme Alonzo est très confiant pour la suite, à tel point qu'il voit bien l'OM se qualifier pour la Ligue des champions.

Après avoir multiplié les recrues durant le mercato estival, Pablo Longoria a enchainé au mois de septembre. Suite au départ de Marcelino, le président de l'OM a apporté le dernier ajustement nécessaire à la structure de son club en signant Gennaro Gattuso. L'Italien n'est pas loin de déjà faire l'unanimité et Jérôme Alonzo s'enflamme à son sujet.

OM : Le vestiaire déballe tout sur Gattuso https://t.co/EFQi2bJxFf pic.twitter.com/VVocYj8xeZ — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

«J’ai toujours pensé qu’à Marseille, il faut un entraîneur qui ressemble à la ville»

« Autant Grosso n’est pas le mec qu’il faut à Lyon car il ne connaît pas la Ligue 2, autant Gattuso est arrivé avec une approche différente. J’ai toujours pensé qu’à Marseille, il faut un entraîneur qui ressemble à la ville. C’est pour ça que c’est dur de construire car cette folie-là et cet amour passionnel entre une ville et son entraîneur ne peuvent pas durer, et la séparation est toujours douloureuse. Marcelino n’avait pas l’âme ni la carrure d’un boss », a constaté l'ancien portier de l'OM pour La Provence . Selon lui, l'OM n'aura pas de mal à terminer dans les quatre premiers et se qualifiera donc pour la Ligue des champions.

«Je ne vois pas comment l’OM ne pourrait pas terminer dans les quatre premiers»