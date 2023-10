Gattuso met un gros coup de pression à une recrue

Alexis Brunet

Dimanche soir, l'OM reçoit l'OL dans un Olympico qui s'annonce bouillant, malgré la mauvaise passe des Lyonnais. Gennaro Gattuso était présent en conférence de presse à la veille du match, et le coach marseillais en a profité pour faire passer quelques messages. L'Italien a notamment mis un coup de pression à Ismaïla Sarr, afin qu'il élève son niveau de jeu.

Ce n'est pas le match le plus impressionnant au niveau du classement, mais cela reste toujours une rencontre importante de Ligue 1, et attendue par beaucoup. Dimanche soir, l'OM conclura la dixième journée de championnat, avec la réception de l'OL. Avant cet affrontement, les Lyonnais sont derniers du classement, et les Marseillais sont huitièmes.

L'OL n'a toujours pas gagné de la saison

Pour ce match entre l'OM et l'OL, la pression est sur les épaules des partenaires d'Alexandre Lacazette. Les hommes de Fabio Grosso n'ont toujours pas gagné de la saison, et le quotidien lyonnais a été perturbé récemment par l'affaire de la taupe. Une victoire au Vélodrome serait donc un véritable bol d'air frais pour les Gones.

Gattuso met un coup de pression à Sarr