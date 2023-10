C’est le feu à l’OL, il désigne le coupable en direct

La rédaction

L'inquiétude est grande à l'OL. Après neuf journées, le club lyonnais est lanterne rouge du championnat. Le départ de Laurent Blanc et le recrutement de Fabio Grosso n'auront rien changé, au contraire. Les tensions seraient nombreuses en interne. Mais si l'OL est en crise, ce serait surtout la faute des joueurs selon l'avis d'Emmanuel Petit, champion du monde 1998.

L'OL est en grand danger. Le club lyonnais enchaîne les mauvais résultats en ce début de saison. La formation de Fabio Grosso ne compte que trois points après neuf journées et va devoir faire face à l'OM dimanche prochain, dans un match qui s'annonce tendu. Cette crise sportive ne laisse pas insensible Emmanuel Petit, qui a pointé du doigt le comportement de certains joueurs.

Petit met la faute sur les joueurs

« On a été joueurs, les années se suivent et se ressemblent. Et encore c'est pire parce qu'ils descendent à chaque année d'un étage. Tu as beau changer l'entraîneur, tu as même beau changer le propriétaire - qui est dans le déni complet... Il y a quand même des joueurs qui étaient aussi là les saisons précédentes. Et je ne me rappelle pas de la dernière fois où ces joueurs là ont fait un bon match » a déclaré le champion du monde 1998. Petit a encouragé les stars de l'OL à se montrer combattif.

« Ce sont eux qui doivent sortir le club de cette ornière »