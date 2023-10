Riolo balance sur le scandale à l’OL

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement remonté contre les divulgations de Jérôme Rothen sur RMC Sport, Fabio Grosso a donc provoqué un coup de tonnerre mardi à l'OL en annulant la séance d'entraînement et en promettant de trouver la taupe dans son équipe. Daniel Riolo livre son point de vue sur ce scandale.

Alors que l'OL connait un début de saison catastrophe en Ligue 1 et pointe à la dernière place du classement, un nouvel élément vient confirmer la crise au sein du club rhodanien. Jérôme Rothen a annoncé en début de semaine sur RMC Sport que certains joueurs lyonnais voulaient déjà la tête de leur nouvel entraîneur, Fabio Grosso, et ce dernier n'a pas manqué de réagir en annulant la séance d'entraînement de mardi et promettant de trouver la taupe dans son vestiaire.

« Un vestiaire complètement pourri »

Dans l'After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo a réagi à cet épineux dossier : « Ce vestiaire est complètement pourri. Qu'un mec ait pu parler à un autre gars et que ce soit arrivé aux oreilles de Jérôme Rothen, je ne remets pas ça en question. Sauf que : est-ce que c'est l'avis global ? Je n'en suis pas certain, parce qu'il n'y a que des sons de cloche différents dans ce vestiaire. L'état d'esprit est mauvais. Tolisso et Lacazette je pense que ça les ferait bien chier d'être dans l'équipe qui fait descendre Lyon sachant que ce sont des enfants du club. Donc je pense qu'eux sont plein de bonne volonté », estime l'éditorialiste de RMC .

« Des petits merdeux »