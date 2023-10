L’OL court à la catastrophe, voilà la preuve !

Arnaud De Kanel

Rien ne va en s'arrangeant pour l'OL. Le changement d'entraineur avec l'éviction de Laurent Blanc et la nomination de Fabio Grosso n'y change rien pour les Gones qui ont perdu le duel de la peur face à Clermont dimanche soir (1-2) en clôture de la neuvième journée de championnat. Le club rhodanien ne compte que 3 petits points, un bilan catastrophique qui n'augure rien de bon en vue du maintien.

Si John Textor se veut très optimiste et se refuse à parler de relégation, quitte à en rire à l'antenne, l'OL est pourtant dans une très mauvaise posture. La situation n'est pas loin d'être dramatique pour les Gones , bons derniers de Ligue 1 après leur défaite contre Clermont dimanche soir. Une statistique terrible et révélatrice montre bien que le club rhodanien court à la catastrophe et file tout droit vers la Ligue 2.

«Une situation très compliquée»

A l'inverse du propriétaire de l'OL, Maxime Gonalons s'est voulu beaucoup plus inquiet pour son ancien club. « C’est une situation très compliquée pour eux. Quand Lyon commence une saison, ce n’est pas pour jouer le maintien. La victoire est importante pour Clermont mais c’est vrai que je reste mesuré par rapport à ce club qui m’a tant apporté, où j’ai évolué tout jeune jusqu’au professionnel. Ça me fait beaucoup de peine de voir l’OL dans cette situation. Il faut qu’ils s’accrochent. Il faut qu’ils se sortent de cette situation. Descendre, ça n’arrive pas qu’aux autres. Il faut qu’ils restent vigilants, qu’ils montrent du caractère, mentalement qu’ils s’accrochent. Je leur souhaite tout le bonheur », a constaté le milieu de terrain clermontois après la victoire des Auvergnats face à l'OL. Et il fait bien de craindre le pire car les chiffres ont de quoi inquiéter.

3 équipes ont survécu à un bilan si catastrophique