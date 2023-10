Riolo charge le boss de l’OL en direct

Arnaud De Kanel

L'OL n'y arrive toujours pas. Battu par Clermont (1-2) dimanche soir, le club rhodanien pointe désormais à la dernière place du championnat. De manière plus générale, les Gones coulent depuis le rachat de John Textor. Le propriétaire américain est vivement critiqué sur sa gestion depuis plusieurs mois et Daniel Riolo en a rajouté une couche dans l'After Foot.

Neuf matchs, trois nuls et six défaites, tel est le bilan catastrophique de l'OL en ce début de saison. Bons derniers de Ligue 1 avant de se déplacer au Vélodrome le week-end prochain, les Gones sont plus que jamais en crise. Le club rhodanien est en chute libre depuis le rachat de John Textor et ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire.

«Il n’est pas là où il devrait, il est perdu»

Le journaliste de RMC dénonce « une erreur de casting » avec l'homme d'affaires américain. « C’est une erreur de casting, il n’est pas là où il devrait, il est perdu. C’est un poisson d’eau douce dans la mer, un animal de la forêt dans la jungle. Il y a un problème, il n’est pas là », a constaté Daniel Riolo dans l'After Foot dimanche soir. Selon lui, le projet de l'OL est voué à l'échec avec John Textor.

«Ça ne marchera pas»