Fiasco à l’OL, cette réaction hallucinante

Arnaud De Kanel

La crise se poursuit à l'OL. Battus pour la sixième fois de la saison en neuf rencontres de championnat, les Gones ont aggravé leur cas. En effet, le duel de la peur entre les deux derniers de Ligue 1 a tourné à l'avantage de Clermont qui laisse donc sa place de lanterne rouge à son voisin lyonnais, plus que jamais sous la menace d'une relégation en Ligue 2. Pour autant, cette situation n'inquiète pas John Textor qui préfère même... s'en amuser.

Les semaines se suivent et se ressemblent à l'OL. La nomination de Fabio Grosso n'y change rien, cette équipe est profondément malade et elle l'a démontré une nouvelle fois dimanche soir en clôture de la neuvième journée de championnat en s'inclinant à domicile face à la lanterne rouge au coup d'envoi, Clermont (1-2). Les Gones pointent donc à la toute dernière place de Ligue 1 et ne comptent pas la moindre victoire. Une situation qui devient de plus en plus préoccupante, mais pas pour tout le monde visiblement dans le camp rhodanien puisque le propriétaire John Textor préfère en rire.

«Cette équipe ne court pas le risque d'une relégation»

Alors que l'OL est plus que jamais en crise, John Textor ne veut pourtant pas croire à une relégation en Ligue 2. Lorsqu'il est questionné sur le sujet, il en rigole... « La Ligue 2 ? (rires). Je sais que vous devez poser la question. Cette équipe ne court pas le risque d'une relégation. Des équipes qui pourraient être reléguées dans n'importe quel pays ou championnat ne jouent pas comme on a joué ce soir. Vous ne verrez pas cette qualité chez des gens qui descendent. On ne regarde pas en bas, on regarde au-dessus. Il y a un risque de donner du crédit à votre question en réalisant une saison médiocre. Mais quiconque voudrait parler de relégation répand juste de la peur, des histoires... c'est un peu une blague, je ne prends pas ça au sérieux. Je comprends votre question mais c'est du non-sens », a déclaré le propriétaire de l'OL sur Prime Vidéo . Étonnamment, Textor a plus que jamais confiance en ses troupes.

«Personne n'est inquiet dans le vestiaire, ni dans le staff»