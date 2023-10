OM-OL : La presse italienne dénonce un problème avec le gouvernement Macron

Benjamin Labrousse

Alors que ce dimanche, le football français a été marqué par une soirée de violences en marge de la rencontre prévue entre l’OM et l’OL à Marseille, certains médias ou personnalités cherchent les responsables. Et si une nouvelle défaillance policière a été mise en avant lors de ces incidents, la presse italienne estime que le gouvernement français n’a pas été à la hauteur.

« Il y a eu 500 policiers pour un match de football. Est-ce qu’il n’y a pas une responsabilité des supporters, des clubs ? » . Cette déclaration du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au lendemain des incidents survenus en marge de la rencontre entre l’OM et l’OL dimanche soir, n’a pas manqué de faire réagir. Si d’après l’Équipe , les joueurs de l’OL, principales victimes des jets de projectiles, n’ont clairement pas apprécié ces propos du membre du gouvernement d’Emmanuel Macron, même son de cloche du côté de la presse italienne.

Incidents OM-OL : Une première sanction tombe https://t.co/9p9SoovQ8R pic.twitter.com/E84QYxYsYO — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

« En France, je crois qu’il y a un sérieux problème de violence ultras »

Journaliste italien, Giacomo Morandin attribue quant à lui la responsabilité de ces événements auprès du gouvernement français : « En France, je crois qu’il y a un sérieux problème de violence ultras. Dans les championnats et coupes d’Europe, il est presque habituel que des incidents se produisent avec les supporters français, à l’intérieur ou à l’extérieur du stade. Le gouvernement français avait disposé plus de 500 policiers pour un match à très haut risque, mais des incidents de ce genre se produisent de la même manière : comment est-ce possible ? » , affirme ce dernier à FootMercato .

« Celui qui fait ce genre d’actions violentes doit être pris et puni »