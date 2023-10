Incidents OM-OL : Une « urgence » est annoncée depuis l’étranger

Benjamin Labrousse

Deux jours après les terribles incidents ayant eu lieu en marge de la rencontre prévue entre l’OM et l’OL, le monde du football prend petit à petit la parole. Alors que les entraîneurs des deux formations sont Italiens, la presse transalpine a affirmé que la France était à elle seule une « urgence » concernant la violence présente dans les stades d’Europe. Explications.

Une soirée noire pour le football français. Ce dimanche, alors que le bus de l’OL approchait à plusieurs centaines de mètres du Vélodrome, ce dernier a été la cible de plusieurs jets de projectiles lancés par certains « supporters » de l’OM. Alors qu’une vitre du bus lyonnais a été brisée, l’entraîneur Fabio Grosso ainsi que son adjoint ont tous deux été sévèrement touchés par des bouteilles de bière en verre.

Incidents OM-OL : Une première sanction tombe https://t.co/9p9SoovQ8R pic.twitter.com/E84QYxYsYO — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

La presse italienne sort du silence pour Grosso

Alors que ce lundi, plusieurs clichés du visage ensanglanté de l’entraîneur italien de l’OL ont été divulgués, la planète football a pu prendre connaissance de ce terrible évènement survenu à Marseille. Alors que Gennaro Gattuso et Fabio Grosso, deux anciens champions du monde (en 2006 avec l’Italie), allaient s’affronter, la presse italienne est revenue sur cet épisode.

« L’épisode d’hier soir n’est que le plus sensationnel »