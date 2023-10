«Je suis écoeuré», il lâche l’OM après les incidents !

Hugo Chirossel

Alors que la rencontre entre l’OM et l’OL qui devait se tenir dimanche soir a été marquée par de violents incidents menant à son report, René Poutet a décidé de dire stop. Dégoûté par les terribles événements survenus en marge de ce match, le président du Handi Fan Club OM, âgé de 80 ans, a décidé de quitter ses fonctions.

En se rendant au Stade Vélodrome dimanche soir pour le premier Olympico de la saison, le bus transportant les joueurs et le staff de l’OL a été violemment attaqué en arrivant aux abords de l’antre de l’OM. Fabio Grosso a été blessé au visage et a reçu 12 points de suture. Des faits graves et qui sont la goutte de trop pour René Poutet.

«Écoeuré de voir ce qui s'est passé»

Auprès du Phocéen , le président du Handi Fan Club OM a annoncé son intention de quitter ses fonctions après les incidents survenus en marge de la réception de l’OL : « Moi, je regrette cette situation, mais je me sens, disons, en décalage avec ce système, et je vais le dire sincèrement, à mon âge, je vais abandonner. J'ai pris cette décision depuis hier, après en avoir discuté avec ma femme. J'ai un certain âge, un âge avancé, et là, je suis écœuré, écœuré de voir ce qui s'est passé . »

«C'est minable»