Ils l’affirment, l’OM tient un crack

Benjamin Labrousse

Depuis le début de saison, certains jeunes joueurs ont pu être intégrés au sein de l’effectif professionnel de l’OM. Si Emran Soglo, Bilal Nadir, ou encore Amay Caprice ont tous effectué leurs apparitions en équipe une, ce n’est pas encore le cas du jeune Noam Mayoka-Tika. Pourtant, le jeune belge est perçu comme un véritable talent selon certains observateurs.

L’OM serait-il en train de changer drastiquement sa manière de fonctionner en termes de politique sportive ? Depuis plusieurs années, le club marseillais est parfois pointé du doigt pour son manque d’intégration concernant ses jeunes talents. Peu de talents issus du centre de formation marseillais ont réussi à s’imposer au plus haut niveau. Mais depuis plusieurs matchs, Gennaro Gattuso a fait appel à plusieurs d’entre eux.

L’OM tient une nouvelle pépite ?

Ainsi, Emran Soglo et Bilal Nadir, respectivement 18 et 19 ans, ont tous deux pu prendre part à quelques matchs de l’OM. Mais le club phocéen possède également quelques talents au sein de son équipe réserve. C’est le cas notamment avec le milieu de terrain belge de 19 ans Noam Mayoka-Tika. Ce dernier a disputé trois matchs avec la réserve en National 3, et pourrait prochainement être la nouvelle pépite que Gennaro Gattuso aurait à sa disposition.

«Il me fait penser à Casemiro»