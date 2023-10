«Je l’avais dit à mes enfants» : Aubameyang bluffé par l’OM ?

Thomas Bourseau

Bien qu’il ait joué dans certains des stades les plus chauds d’Europe à l’ambiance XXL, Pierre-Emerick Aubameyang a particulièrement apprécié l’atmosphère électrique du Vélodrome au moment d’inscrire son premier but sous les couleurs de l’OM cette saison. L’attaquant vedette de l’Olympique de Marseille est passé aux aveux.

Pierre-Emerick Aubameyang a dû attendre le 8 octobre dernier pour inscrire son premier but en Ligue 1 pour l’OM. En effet, dans un 4-4-2 à plat de Marcelino en début de saison, le Gabonais a semblé par moment en délicatesse malgré sa grande expérience. Depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso à la tête de l’effectif phocéen, Aubameyang évolue plus régulièrement dans un 4-2-3-1. Un système qui lui sied bien mieux.

«Je m’y sens bien parce que j’ai Amine»

Invité à évoquer le système de jeu dans lequel il se plaît le plus par Toifilou Maoulida pour Prime Video , Pierre-Emerick Aubameyang a vendu la mèche. « Je pense que dans le 4-2-3-1 actuel, ça se passe plutôt bien. Je m’y sens bien parce que j’ai Amine (ndlr Harit) qui est très proche de moi, et forcément, il essaye toujours de me chercher, d’aller vers l’avant. Quand on est attaquant et qu’il y a quelqu’un proche de vous qui a cette capacité de vous voir et de vous chercher tout le temps, c’est forcément un petit peu mieux ».

«Le Vélodrome ? Je voulais entendre cette musique justement qui retentit»