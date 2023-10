OM-OL : Incompréhension totale à Marseille

Arnaud De Kanel

La soirée a viré au cauchemar dimanche soir à Marseille. Après une réunion d'une quarantaine de minutes, il a été décidé que la rencontre entre l'OM et l'OL ne pouvait pas se tenir dans de bonnes conditions. Et dans les tribunes du Vélodrome, certains supporters n'avaient pas compris l'explication du speaker et se demandaient pourquoi le match avait été annulé.

Quelques jours après les fabuleuses images de fraternité entre les supporters de l'OM et ceux de l'AEK Athènes ou encore de la joie communicative des Toulousains avant d'arriver à Anfield pour affronter Liverpool, la passion démesurée de certains fans a gâché la soirée. Suite au caillassage du bus de l'OL qui a entrainé des blessures au visage pour Fabio Grosso et son adjoint, l'Olympico a été annulé quelques minutes avant le coup d'envoi. Les supporters de l'OM étaient venus en nombre dans le Vélodrome en cette période de vacances scolaires où plusieurs jeunes ont vu leur rêve se briser. « Ce sont les vacances scolaires et on avait des familles de toute la France autour de nous, des gamins venus spécialement pour le match, et maintenant ils sont en larmes. J'ai la haine, je ne comprends pas qu'on ne joue pas. Ça ne serait pas arrivé ailleurs, l'OM est toujours visé », regrettait Samir, un supporter interrogé par L'Equipe . L'incompréhension s'était emparée du Prado où les Marseillais pensaient en réalité que la rencontre avait été annulée suite aux tensions entre le parcage lyonnais et le virage nord.

Scandale raciste face à l’OM, l’OL sort du silence https://t.co/K4m6VeCOSw pic.twitter.com/F9Z52rmKIJ — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

«On ne comprend rien de ce que dit le speaker en virage»

« Certains croyaient que c'était à cause des supporters lyonnais car ils se sont embrouillés avec le virage nord. De toute façon, on ne comprend rien de ce que dit le speaker en virage » reconnait un supporter de l'OM pour L'Equipe . « On voyait sur les réseaux ce qui s'était passé, des proches nous avertissaient. Il y a eu des matches arrêtés pour des bouteilles d'eau, alors des pierres... C'était certain que c'était mort. C'est toujours sur nous que ça tombe, j'espère qu'on ne va pas perdre sur tapis vert. Je suis dégoûté. Certains ne comprenaient pas, ça a insulté dans tous les sens, surtout la Ligue et les Lyonnais... Moi, j'espère surtout que le match va être rejoué mais mes cousins viennent de Paris, ils repartent à 5 heures du matin, ils se sont fait carrer tout leur week-end », ajoute un fidèle du virage sud. Ceux qui avaient compris la raison de l'annulation ont immédiatement dénoncé les agissements de certains supporters en dehors du Vélodrome.

«C'est inadmissible»