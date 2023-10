OM-OL : Il y a eu un autre scandale après le bus !

Arnaud De Kanel

Soirée noire pour le football français. Alors que le bus de l'OL a été caillassé et que des projectiles aient touché Fabio Grosso ainsi que son adjoint, la rencontre a été reportée. Plusieurs supporters lyonnais avaient fait le déplacement et ils étaient donc présents dans le parcage qui leur était dédié. Et certains d'entre-eux se sont fait remarquer pour des faits très graves.

Le football a été frappé par la bêtise dimanche soir à Marseille. Le bus de l'OL a violemment été pris à partie par quelques supporters marseillais. Jets de projectiles, vitres cassées, feu d'artifice... Un véritable désastre. Les bus des supporters lyonnais ont également été pris d'assaut et à leur arrivée dans le parcage, certains ont dérapé.

Donc c'est en mimant le singe et en faisant des saluts Nazi qu'on montre notre fierté d'être français ???J'ai appris quelques chose aujourd'hui...#OMOL pic.twitter.com/jA7euRX5Vz — El Loco 🇩🇿🇵🇸 (@Maarcelo_Bielsa) October 29, 2023

Saluts nazis et cris de singe dans les tribunes

Plusieurs vidéos circulent sur les réseaux sociaux où l'on aperçoit clairement quelques supporters lyonnais effectuer des saluts nazis et imiter les mimiques des singes. De véritables actes de racisme de ces supporters de l'OL.

Des passeports brandis

La bêtise s'est poursuivie avec plusieurs lyonnais qui ont brandi leur passeport et leur carte d'identité aux supporters de l'OM. Ce n'est pas la première fois que les dérives racistes de certains supporters de l'OL sont pointées du doigt. Un comportement inacceptable qui devrait entrainer de grosses sanctions dans les jours à venir. Un triste épisode après celui du bus...