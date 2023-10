OM : «Du sang partout», l’OL dit tout sur les agressions

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse de l’OM dimanche soir, le car transportant les joueurs de l’OL a été la cible de jets de projectiles. Des incidents qui ont blessé Fabio Grosso, entraînant par la suite le report de la rencontre. Un membre du staff lyonnais a raconté le déroulé des événements.

Le premier Olympico de la saison qui devait se tenir dimanche soir a été entaché par des incidents graves. Les cars transportant les joueurs et le staff de l’OL, ainsi que ceux dans lesquels se trouvaient les supporters lyonnais, ont été pris pour cible en arrivant aux abords du stade l’OM.

Incidents OM-OL : Plusieurs interpellations après les agressions https://t.co/ZpfKJ0JNFb pic.twitter.com/a5Dj7BUhhP — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

«Le bus a été caillassé, les vitres ont été cassées»

Fabio Grosso et son adjoint ont été touchés par des projectiles et l’entraîneur de l'OL a dû être soigné en urgence. Auprès de La Provence , un membre du staff lyonnais a raconté comment ils avaient vécu ces événements de l’intérieur : « Le bus a été caillassé, les vitres ont été cassées, et ensuite, on a pris des bouteilles de verre . »

«Du sang partout, un truc de dingue»