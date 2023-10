OM-OL : Elle déballe tout sur les incidents

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse de l’OM dimanche soir, le bus transportant les joueurs de l’OL a été la cible de projectiles qui ont notamment blessé Fabio Grosso, ce qui a entraîné le report de la rencontre. Frédérique Camilleri, préfète de police des Bouches-du-Rhône, a raconté le déroulé des événements.

Une nouvelle triste soirée pour le football français. En marge de l’Olympico face à l’OM, le bus des joueurs de l’OL, ainsi que ceux des supporters lyonnais, ont été la cible de jets de projectiles. Des incidents qui ont notamment blessé Fabio Grosso, touché au visage. Frédérique Camilleri, préfète de police des Bouches-du-Rhône, a pris la parole après ces terribles événements, dont elle a raconté le déroulé.

L’OM va riposter après le scandale https://t.co/kczBenAcwU pic.twitter.com/AJruEKJw2O — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

«Ces projectiles ont dégradé les vitres du bus, blessé l'entraîneur lyonnais, ainsi que son adjoint»

« Quelques heures avant le match, le bus des joueurs lyonnais, qui se rendaient au Vélodrome sous escorte policière, a été pris pour cible par quelques Marseillais, qui lui ont jeté des projectiles. Ces projectiles ont dégradé les vitres du bus, blessé l'entraîneur lyonnais (Fabio Grosso), ainsi que son adjoint. Je leur souhaite un bon rétablissement. Dans la foulée, les cars de supporters lyonnais ont également été la cible de jets de projectiles », a déclaré Frédérique Camilleri, dans des propos relayés par L’Équipe .

«Des événements totalement inacceptables, le fait d'une poignée d'inconscients, d'irresponsables»