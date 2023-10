Incidents à OM : Les détails de l'agression de l'entraîneur de l'OL dévoilés

Jean de Teyssière

La soirée a rapidement tourné au cauchemar entre l'OM et l'OL. Avant même le début de la rencontre, le bus de l'Olympique lyonnais a été attaqué par des individus. Après plusieurs jets de projectiles ayant explosé les vitres du bus de l'OL, Fabio Grosso a été touché à l'arcade par une canette de bière. Le visage en sang, l'Italien a dû se faire poser douze points de suture.

Blessé au visage et n'étant pas capable de coacher, Fabio Grosso a été aperçu avec un impressionnant bandage autour de son œil gauche. La rencontre entre l'OM et l'OL a été reportée à une date ultérieure et on en sait un peu plus sur la gravité de la blessure de l'entraîneur italien.

Une canette de bière blesse Grosso

Selon RMC Sport , le projectile ayant causé la blessure à l'arcade de l'entraîneur de l'OL, Fabio Grosso, serait une canette de bière. Le projectile aurait donc frappé de plein fouet le visage du champion du monde 2006, lui ouvrant le visage. La blessure semble être au niveau du dessus de l'œil.

OM - OL : La décision finale est tombée après les incidents ! https://t.co/VaBkotMTtP pic.twitter.com/QY3u4sFSew — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

12 points de suture pour Grosso