OM : Le boss de l'OL surprend tout le monde après l'agression, il se justifie

Après l'agression par les supporters de l'OM du bus des joueurs de l'OL, Fabio Grosso a été blessé par l'explosion d'une des vitres du bus suite à un jet de pavé. L'entraîneur lyonnais est apparu le visage en sang dans les travées du stade Vélodrome avant de se faire recoudre. Au cours de la soirée, le propriétaire de l'OL, John Textor avait surpris par ses déclarations, avant de revenir dessus.

En marge du match entre l'OM et l'OL, des incidents graves ont eu lieu. L'entraîneur de l'OL Fabio Grosso a reçu des bouts de verre au niveau de son arcade sourcilière après l'explosion d'une vitre du bus. La solidarité semble avoir été au rendez-vous chez les joueurs de l'OL, même si le cheminent a semble-t-il été long.

«Tout le monde voulait jouer»

Au micro de Prime Vidéo , le propriétaire de l'OL, John Textor, avait eu des propos lunaires suite à l'agression de son entraîneur : « On est en colère, très en colère. L’équipe est passée par beaucoup de choses. Le staff technique a poussé les joueurs à être prêts pour ce soir. Tout le monde voulait jouer. Je n’ai pas à aimer les supporters pour dire qu’ils méritaient de voir du football ce soir. Je sais que nos supporters voulaient voir ce match se dérouler. Il n’y a rien de pire que ce qu’il s’est passé là. Même après l’incident, nos capitaines ont été géniaux dans le vestiaire. On voulait jouer au football ce soir et nous sommes très en colère. »

«On voyait que Fabio Grosso n'était plus lui-même dans le vestiaire»