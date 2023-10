Incidents à l'OM, l'arbitre sort du silence

Alexis Brunet

La dixième journée de Ligue 1 devait se finir en beauté avec l'Olympico entre l'OL et l'OM, mais malheureusement il n'en sera rien. Le match a été reporté, car le car lyonnais a été caillassé, et Fabio Grosso a lui été blessé au visage. L'arbitre qui devait officier ce soir, François Letexier, a expliqué la raison de cette décision.

Le dernier match de la dixième journée de Ligue 1 devait être le choc entre l'OL et l'OM. Devait, car finalement ce match n'aura pas lieu. En effet, la rencontre a été reporté à une date ultérieure, car de graves évènements ont eu lieu. Le car lyonnais a été caillassé, et le coach des Gones, Fabio Grosso a été blessé au visage, ainsi que son adjoint.

M.Letextier a appliqué le protocole

Pour prendre la décision de reporter la rencontre, François Letexier, l'arbitre qui devait officier lors de l'Olympico, a suivi le protocole. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « On a constaté lors de la réunion de crise l'avis de l'OL qui ne voulait pas jouer le match. On a appliqué le protocole qui dit que lorsqu'un acteur est victime d'une blessure et que sa participation est entachée du fait de cette agression physique pour des raisons physiques ou psychologiques, la rencontre ne doit pas avoir lieu. La décision a donc été prise de ne pas débuter la rencontre. La rencontre du soir n'aura pas lieu, c'est acté. La suite des évènements, ce sont des rapports établis aux autorités compétentes et qui permettront d'établir la suite des évènements. »

OM - OL : La décision finale est tombée après les incidents ! https://t.co/VaBkotMTtP pic.twitter.com/QY3u4sFSew — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

Fabio Grosso aurait été victime d'une commotion cérébrale