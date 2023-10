OM : «Il ne joue pas un rôle» : Carton plein pour Gattuso ?

Thomas Bourseau

Gennaro Gattuso restait sur un échec à Valence avant de bénéficier du poste d’entraîneur de l’OM à la fin du mois de septembre dans le cadre de la succession de Marcelino. Et du point de vue d’Amine Harit, c’est un vent de fraîcheur qui souffle à Marseille depuis l’arrivée du champion du monde italien.

Amine Harit semble s’éclater sous la houlette de Gennaro Gattuso. Et pour cause, le champion du monde italien a été nommé entraîneur de l’OM fin septembre. Et il ne lui aura pas fallu longtemps pour comparer le milieu offensif marocain à Kaka ou encore Rui Costa, rien que ça.

«Il ne joue pas un rôle, c'est ça qui nous a plu»

Auteur de deux passes décisives et deux buts depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso à l’OM, Amine Harit apprécie tout particulièrement l’authenticité de l’ancien joueur du Milan AC comme il l’a confié en interview pour L’Équipe . « Il est lui-même. S'il a envie d'insulter, il va insulter, s'il a envie de dire des gros mots il va dire des gros mots, il ne joue pas un rôle, c'est ça qui nous a plu ».

«C'est la première fois que j'ai un coach comme ça»