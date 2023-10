OM - OL : Fabio Grosso en sang, l’Italie hallucine

Benjamin Labrousse

Dimanche soir, l’entraîneur de l’OL Fabio Grosso est apparu le visage ensanglanté au Vélodrome. Le coach lyonnais a été touché par des projectiles lancés en direction du bus lyonnais alors que ce dernier approchait de l’antre marseillaise. Quelques jours plus tard, une journaliste italienne affirme que les Italiens avaient été horrifiés des images du visage de Grosso.

Rien ne va plus pour le football français. Ce dimanche, de nombreux incidents ont eu lieu en marge de la rencontre entre l’OM et l’OL à Marseille. Si plusieurs chants et propos racistes ont été entendus en provenance du parcage lyonnais du Vélodrome, les bus transportant à la fois les joueurs de l’OL mais aussi leurs supporters ont été les cibles de projectiles lancés par des fans de l’OM. Alors qu’il a été touché au visage par une bouteille de bière, le visage très marqué de l’entraîneur lyonnais Fabio Grosso avait été rendu public ce lundi par le biais de plusieurs clichés.

« Ce qui s’est passé dimanche est horrible »

« Ce qui s’est passé dimanche est horrible. On sait que c’est en France, mais ça peut arriver en Italie, il y a des situations qui peuvent générer des tensions très fortes entre les équipes. Mais cette fois-ci, ça a dépassé les limites. La chance de Fabio Grosso est qu’il a certainement dû réagir rapidement pour ne pas avoir des blessures bien plus graves ou plus graves que celles qu’il a déjà eu » , déclare à ce sujet la journaliste italienne Valentina Clemente à FootMercato .

« Ceux qui suivent le sport ici ont été glacés à la suite des images »