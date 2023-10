OM : L’OL l’annonce, Grosso a échappé à un drame

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Images terrible au Vélodrome. Dimanche soir, le bus de l'OL a été attaqué par des casseurs avant de pénétrer dans l'enceinte du Vélodrome. L'entraîneur de la formation lyonnaise, Fabio Grosso, a été touché par une bouteille de bière. Selon son dirigeant, Vincent Ponsot, l'Italien est passé tout proche de perdre son œil gauche.

La fête devait être belle, elle a terminé dans le chaos. Le choc entre l'OM et l'OL était alléchant, mais des incidents ont eu raison de ce match. Juste avant de pénétrer au sein du Vélodrome, le bus lyonnais a été attaqué par des casseurs. Ces derniers ont lancé des pierres, mais aussi des bouteilles de bière. L'une d'elles a touché Fabio Grosso. En sang à son arrivée dans le stade, l'entraîneur de l'OL a reçu douze points de suture et une ITT de 30 jours.

Grosso donne de ses nouvelles

Ce mardi soir, Fabio Grosso a donné de ses nouvelles. « Ce qui s'est passé dimanche soir aurait pu être une tragédie, et cela l'a certainement été pour le sport et tous ceux qui l'aiment. J'espère de tout cœur que ça servira de leçon pour notre avenir. Je vous remercie tous pour votre soutien et votre proximité. Allez l'OL... Toujours! » a confié le technicien italien. Pourtant, Grosso est passé proche de la catastrophe. Selon Vincent Ponsot, il aurait pu perdre l'usage de son œil gauche.

« Il est passé à deux doigts de perdre l’œil gauche »