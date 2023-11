Il quitte l'OM et déclenche une bagarre en plein match !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison à l'OM, Eric Bailly n'aura pas été conservé à l'issue de son prêt. L'international ivoirien s'est engagé à Besiktas où il ne manque pas de se faire remarquer. En effet, à l'occasion de la 11e journée de Süper Lig contre Antalyaspor, l'ancien défenseur marseillais s'est embrouillé en plein match avec son coéquipier Tayfur Bingöl.

L'été dernier, l'OM a une nouvelle fois procédé à une large revue d'effectif en se séparant de plusieurs joueurs dont Eric Bailly. Prêté par Manchester United, le défenseur ivoirien n'a pas été conservé par le club phocéen, ni par les Red Devils . Il s'est finalement engagé avec Besiktas.

Bailly part au clash avec un coéquipier...

Et l'ancien Marseillais s'est distingué en plein match dimanche. A l'occasion de la 11e journée de Süper Lig contre Antalyaspor, Eric Bailly a en effet été aperçu entre de s'en prendre à son propre coéquipier Tayfur Bingöl. Le coach de Besiktas prendra d'ailleurs la décision de remplacer ses deux joueurs dans la foulée. Et après le match, Eric Bailly a tenu à apaiser les tensions.

Bailly - Tayfur Bingöl olayında Antalya'lı oyuncunun Gedson Fernandes'i uyarması ve Gedson'un olaya hemen müdahale etmesi. Maalesef Burak Yılmaz bu olayda Gedson kadar başarılı olamamıştır. Gedson olayı kapatmış Burak Yılmaz devam ettirmiş... pic.twitter.com/EIQMtSDG8o — Volkan JK 🇹🇷 (@atavratsergenn) November 5, 2023

... et présente ses excuses