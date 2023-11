La vente de l'OM est imminente, les coulisses sont dévoilées

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journaliste pour Canal+, David Berger a lâché une annonce, qui a agité toute la communauté marseillaise. Ce vendredi soir, il a annoncé que les discussions entre Frank McCourt et l'Arabie Saoudite au sujet d'une vente de l'OM seraient à un stade très avancé. Selon Thibaud Vézirian, cette information aurait pu lui être glissée par l'un de ses confrères, renseigné sur le sujet.

Le feuilleton sur la vente de l'OM est relancé. Ce vendredi soir, Canal + a pris part à ce dossier en dévoilant ses informations. Journaliste, David Berger a évoqué des négociations entre l'Arabe Saoudite et Frank McCourt. Les discussions avanceraient bien puisqu'il serait question d'une passation de pouvoir dès le mois de janvier.

David Berger lâche une bombe sur la vente de l'OM

« Un petit mot sur Marseille, on en parle un peu moins mais en coulisse ça s’active pour la vente du club. On en parle très, très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. Ce serait peut-être pour janvier. Tout se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servis à accélérer la chose. On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter. McCourt a peut-être envie de vendre et s’il y a le prix qui est mis, aux alentours de 400M€ donc, ça peut arriver plus vite que prévu ! » a confié David Berger. Questionné par Philippe Carayon, autre journaliste de la chaîne, l'état-major marseillais n'a pas confirmé, mais n'a pas infirmé non plus ces informations.

Vézirian dévoile les coulisses