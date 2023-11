L’OM n’y arrive pas, le pire est à craindre ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nouvelle contre-performance pour l’Olympique de Marseille, qui s’est incliné à Lens dans les dernières minutes après un but de Jonathan Gradit (90e). Le club phocéen souffre principalement loin du Vélodrome et reste sur une terrible série qui lui vaut des comparaisons avec l’OL, lanterne rouge de Ligue 1.

Ce qui fut un choc la saison dernière n’étant qu’un rendez-vous entre deux équipes du ventre mou de la Ligue 1 ce dimanche, et c’est le RC Lens qui est sorti vainqueur de son duel avec l’OM (1-0), lui permettant de remonter à la 6e place de la Ligue 1. Les hommes de Gennaro Gattuso sont en revanches dixièmes et peinent à briller, surtout à l’extérieur.



L’OM a le même bilan que l’OL à l’extérieur

Battu à Lens, l’OM enchaîne avec une quatrième défaite de suite à l’extérieur, après avoir chuté sur la pelouse du PSG (4-0), de l’AS Monaco (3-2) et de l’OGC Nice (1-0). Comme l’a constaté le compte X Stats du Foot , la formation phocéenne n’a pris que six points lors de ses huit derniers déplacements, soit autant que l’Olympique Lyonnais, lanterne rouge, après sa victoire à Rennes (1-0) dimanche.

« Inquiet ? Oui, un peu tout de même »