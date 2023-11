Le PSG lâche Messi et Neymar, le vestiaire jubile

Alexis Brunet

Le PSG a perdu deux grands joueurs cet été. En effet, Neymar et Lionel Messi ont fait leurs valises. Le Brésilien a rejoint Al-Hilal, alors que l'Argentin s'est engagé avec l'Inter Miami. Le départ de ces deux joueurs représente une vraie perte au niveau des statistiques pour le club de la capitale. Mais cela a aussi eu des aspects positifs. Les remplaçants parisiens sont plus libérés, et ils ont plus de temps de jeu.

Le PSG de cette saison ne ressemble pas beaucoup à celui de l'année dernière. Au point de vue de l'attaque par exemple, Kylian Mbappé a perdu ses deux principaux partenaires de jeu. Lionel Messi et Neymar ne sont plus Parisiens. Après six ans en France, le Brésilien a été envoyé dans un championnat plus exotique : à Al-Hilal, en Arabie saoudite. Pour ce qui est de l'Argentin, il a lui aussi dit au revoir au football européen, puisqu'il a signé à l'Inter Miami, en MLS. En fin de contrat avec le PSG, Leo Messi n'a pas été prolongé.

Le PSG est plus uni après les départs de Messi et Neymar

Assurément, les départs de Lionel Messi et Neymar ne sont pas une bonne nouvelle pour le PSG. Les deux joueurs pouvaient faire basculer le destin d'une rencontre à n'importe quel instant, et ce, grâce à une action de classe. Ils étaient aussi des monstres au niveau statistique, très souvent buteurs et passeurs avec le club de la capitale. Mais leur transfert a peut-être un aspect positif sur le groupe. En effet, d'après Le Parisien , l'effectif du PSG est plus libéré maintenant, et est davantage en symbiose. Les remplaçants peuvent beaucoup plus s'exprimer, car les deux vedettes sud-américaines ne laissaient que très peu souvent leur place.

Le PSG veut s'attaquer à un crack, ce sera 50M€ ? https://t.co/mDvQtxgLnE pic.twitter.com/EJ3epvengg — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Le PSG a misé sur un recrutement très français

Pour remplacer Lionel Messi et Neymar, le PSG a décidé de recruter plusieurs joueurs français. Le club de la capitale a notamment mis la main sur Randal Kolo Muani, et Ousmane Dembélé. Le jeune Bradley Barcola a lui aussi débarqué de Lyon. En défense, le champion de France a aussi fait venir un joueur de Didier Deschamps, puisque Lucas Hernandez a posé ses valises à Paris.