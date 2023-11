Le PSG frappe fort sur le mercato, son plan est révélé

Alexis Brunet

Les dirigeants du PSG ont décidé de nommer Luis Enrique à la tête de l'équipe première cet été. L'Espagnol a débarqué à Paris, et de nombreux changements ont suivi. Le club de la capitale a apporté un grand nombre de modifications à son effectif, avec le départ de plusieurs stars, et l'arrivée de joueurs prometteur. Le champion de France voulait avant tout que son effectif soit plus équilibré que la saison dernière.

Entraîner le PSG est très souvent un métier très compliqué. Le dernier à en avoir fait les frais est Christophe Galtier. Alors qu'il s'était engagé avec Paris pour deux saisons, le Français ne sera resté qu'un an. Il a payé les mauvais résultats du club de la capitale en Ligue des champions, mais aussi l'élimination précoce en Coupe de France contre le grand rival marseillais.

Le PSG voulait une équipe plus équilibrée

Christophe Galtier n'a donc pas eu les résultats qu'il espérait, pourtant il avait de grands talents à sa disposition. Le technicien français pouvait par exemple s'appuyer sur des joueurs tels que Neymar, Lionel Messi, et Kylian Mbappé. Malheureusement cela n’a pas suffi, et le PSG a décidé de changer de stratégie. D'après Le Parisien , le club de la capitale voulait une équipe plus équilibrée cet été. Les dirigeants parisiens désiraient recruter des joueurs énergiques, généreux et avec un goût prononcé pour le sens du collectif.

Le PSG est premier du championnat

Pour le moment, ce changement de stratégie semble payer car le PSG est premier du championnat. Mais c'est surtout au niveau européen que l'on va attendre le club de la capitale. Justement, ce dernier s'apprête à recevoir Newcastle en Ligue des champions pour un match capital. Les coéquipiers de Kylian Mbappé doivent battre les Magpies pour se sortir du groupe de la mort, et rejoindre les huitièmes de finale.