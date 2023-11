Mbappé fait mieux que Messi et Cristiano Ronaldo, il hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grâce à son triplé face à Gibraltar samedi dernier (14-0), Kylian Mbappé a dépassé la barre symbolique des 300 buts depuis le début de la carrière. Le joueur du PSG fait mieux que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au même âge. Pour son ancien coéquipier à l'AS Monaco Valère Germain, Mbappé est à ce niveau grâce à son exigence et sa confiance.

Nouveau cap pour Kylian Mbappé. A seulement 24 ans, le joueur du PSG a, récemment, franchi la barre symbolique des 300 buts. Il fait mieux que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au même âge. Au micro de Téléfoot, il est revenu sur cette marque.

« J’espère encore marquer plein de buts, c’est l’objectif »

« Je les compte, mais je n’avais pas fait le compte comme ça (sourire) ! Quand tu fais le calcul, c’est vrai que ça arrive mais c’est symbolique. J’espère encore marquer plein de buts, c’est l’objectif » a lâché Mbappé.

« Ce qu’il réalise est magnifique »