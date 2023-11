Luis Enrique a tout changé au PSG

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens ont choisi de miser sur Luis Enrique. L'entraîneur espagnol est arrivé dans la capitale française avec de nombreux préceptes de jeu. L'ancien coach du FC Barcelone était présenté comme un adepte du 4-3-3, mais il délaisse de plus en plus ce système de jeu.

L'aventure de Christophe Galtier au PSG n'aura duré qu'une saison. L'ancien tacticien de l'OGC Nice a payé les mauvais résultats, que ce soit en Ligue des champions ou l'élimination en Coupe de France face à l'OM. Pour lui succéder, le club de la capitale a fait appel à Luis Enrique, plus expérimenté sur la scène européenne.

Luis Enrique utilise beaucoup le 4-4-2

En arrivant au PSG, Luis Enrique était décrit comme un entraîneur aimant la possession, et adepte du 4-3-3. Pour la première idée, cela se confirme au fil des matches, mais pour la seconde, cela n'est pas tout à fait juste. L'ancien sélectionneur de l'Espagne a certes utilisé plusieurs fois le 4-3-3, mais il organise aussi très souvent son équipe en 4-4-2. Cela apporte un peu moins de solidité au milieu de terrain pour le club de la capitale, mais cela est efficace d'un point de vue offensif. C'était d'ailleurs le dispositif utilisé contre l'AS Monaco samedi soir, et le champion de France s'est imposé cinq buts à deux.

Une star du PSG en pleine galère, que doit faire Luis Enrique ? https://t.co/bNfGo9BIbQ pic.twitter.com/1QMKzIRbsO — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Quel schéma de jeu contre Newcastle ?

Mardi, le PSG reçoit Newcastle en Ligue des champions. Un match capital pour le club de la capitale, et ce, pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Au match aller, les hommes de Luis Enrique s'étaient lourdement inclinés sur le score de quatre buts à un. Reste donc à voir si le coach parisien prendra le risque d'aligner une équipe offensive avec un 4-4-2, ou s'il jouera la prudence avec un 4-3-3. Affaire à suivre...