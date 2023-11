PSG : Casse-tête pour Luis Enrique, une solution est trouvée

Jean de Teyssière

Luis Enrique semble avoir trouvé son équilibre à la pointe de l'attaque du PSG. L'entraîneur espagnol aligne d'entrée Gonçalo Ramos, puis fait rentrer Randal Kolo Muani en cours de match. À juste titre puisqu'en Ligue 1, le Français a marqué son deuxième but après son entrée en jeu, tandis que le Portugais a marqué trois buts, tous en tant que titulaire. Pour Jimmy Algerino, l'ancien Parisien, Luis Enrique doit continuer dans cette configuration.

Le PSG a fait parler sa force de frappe face à l'AS Monaco (5-2). Les attaquants de Luis Enrique ont chacun marqué un but, ce qui pourrait commencer à mettre fin à leur difficulté - hormis Kylian Mbappé - d'être décisif avec le PSG. La formule semble être enfin la bonne pour Luis Enrique.

«Ramos puis Kolo Muani, c'est le bon ordre, à conserver dans l'immédiat»

Interrogé par L'Équipe , l'ancien latéral de l'AS Monaco et du PSG, Jimmy Algerino, aimerait voir Gonçalo Ramos titulaire au PSG, aux dépends de Randal Kolo Muani : « Ramos puis Kolo Muani, c'est le bon ordre, à conserver dans l'immédiat. Le Portugais apporte davantage de complémentarité avec Mbappé et Dembélé au départ et m'est apparu pleinement libéré par le fait que son option d'achat a été levée (contrat jusqu'en 2028). »

PSG : Luis Enrique s’enflamme pour Dembélé https://t.co/kXt5MYlRo8 pic.twitter.com/Epx5c7sDkW — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

«C'est parfait pour Kolo Muani, qui bénéficie davantage de la fatigue adverse»