PSG : Casse-tête pour Luis Enrique, la décision est prise ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG retrouve cette semaine la Ligue des champions avec un match important contre Newcastle, trois semaines après son revers à Milan. Alors que Luis Enrique doit faire sans plusieurs titulaires, dont Warren Zaïre-Emery et Marquinhos, une première tendance se dégage pour l’équipe alignée au Parc des Princes mardi soir.

Après sa défaite à Milan (1-2), le PSG n’a pas le droit à l’erreur face à Newcastle sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi, et Luis Enrique devra faire sans deux joueurs importants pour ce rendez-vous, à savoir Warren Zaïre-Emery, touché à la cheville droite et absent jusqu’à la fin de l’année, et Marquinhos, contraint de rester aux soins pendant dix jours après une lésion aux ischio-jambiers droit survenue durant la trêve internationale. Quels seront alors les joueurs alignés par l’entraîneur du PSG ?

PSG : Une date est fixée pour le retour de cette star https://t.co/rc3AB4lhBZ pic.twitter.com/tLcXhvA22t — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Presque le même onze que face à Monaco ?

D’après L’Équipe , Luis Enrique devrait repartir sur le onze utilisé pour battre l’AS Monaco (5-2) vendredi soir. Achraf Hakimi, Milan Skriniar, Lucas Hernandez et Nordi Mukiele devraient ainsi composer la ligne défensive devant Gianluigi Donnarumma, accompagnés dans l'entrejeu par Fabian Ruiz, Manuel Ugarte, Vitinha, et en attaque par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Le seul doute concernerait l’identité de l’avant-centre.

Kolo Muani à la place de Ramos ?

A en croire le quotidien sportif, Randal Kolo Muani pourrait partir avec une longueur d’avance sur Gonçalo Ramos, qui avait démarré la rencontre face à l’AS Monaco pour permettre à l’international français de souffler.