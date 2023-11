Catastrophe pour Zaïre-Emery, Luis Enrique est dos au mur

Arnaud De Kanel

Blessé à la cheville avec l'équipe de France lors du match face à Gibraltar, Warren Zaïre-Emery souffre d'une grosse entorse. Comme l'a de nouveau annoncé le PSG lundi dans un point médical, le milieu de terrain reste aux soins et il ne sera pas de retour avant 2024. Indispensable depuis le début de la saison, il laisse donc Luis Enrique dos au mur.

L'année 2023 de Warren Zaïre-Emery est terminée. Malgré un début de saison totalement fou avec l'enchainement des titularisations au PSG, son rôle de capitaine chez les Espoirs et enfin sa première sélection en équipe de France, le phénomène de 17 a été stoppé net dans son élan à cause d'une blessure à la cheville. Son profil type ' box-to-box ' est unique au PSG. Bien que Fabian Ruiz donne pour l'instant satisfaction, l'absence de Zaïre-Emery pourrait coûter cher à Luis Enrique, et ce, dès ce mardi soir face à Newcastle.

Ruiz à l'épreuve de l'intensité anglaise

A l'aise balle au pied, Fabian Ruiz n'a pas la même faculté à répéter les efforts que Warren Zaïre-Emery. Très bon physiquement, le milieu de terrain de 17 ans est le seul profil avec un tel volume de jeu à disposition de Luis Enrique. Face à Newcastle ce mardi soir, une équipe qui avait détruit les Parisiens physiquement à l'aller, cela pourrait se payer cher. Le milieu de terrain espagnol devra donc répondre au défi physique imposé par les hommes d'Eddie Howe, jamais avares d'efforts. Certains observateurs, à l'image de Tiémoué Bakayoko ( FC Lorient ), affichent leur confiance.

«C'est pas si simple de le bouger»