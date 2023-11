Riolo en remet un couche sur cette recrue du PSG !

Alexis Brunet

Face à Newcastle, le PSG a eu beaucoup de mal à arracher le point du match nul. Le club de la capitale n'a trouvé la solution qu'à la 98ème minute, par Mbappé, sur penalty. Mais plus tôt dans le match c'est Bradley Barcola qui aurait pu délivrer les seins. Mais l'ancien joueur de l'OL a gâché de trop nombreuses occasions. Daniel Riolo n'a pas hésité à tacler l'attaquant, et il en a même remis une couche.

Bradley Barcola a vécu une soirée contrastée mardi soir. Luis Enrique lui a donné sa chance face à Newcastle en Ligue des champions, mais il ne l'a pas saisi. L'ancien Lyonnais aurait pu être le libérateur côté PSG, car il a eu de nombreuses occasions franches, mais il n'a pas su se montrer réaliste. L'attaquant a été largement critiqué pour cette mauvaise performance.

Riolo a taclé Barcola

Après le match face à Newcastle, Daniel Riolo avait envoyé un gros tacle à Bradley Barcola sur les ondes de RMC Sport . « Le responsable ce n'est pas lui (Barcola), c'est Luis Enrique parce qu'il pense que c'est un joueur qui est capable de jouer en Ligue des champions alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. Un petit agneau qui ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme. On parle de Ligue des champions, pas d'un match de championnat contre Clermont. En Ligue des champions il ne peut pas se comporter comme il l'a fait! Il a le niveau Youth League! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n'est pas foutu de marquer! »

Riolo en remet une couche sur Barcola