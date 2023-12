Messi et Neymar quittent le PSG, Mbappé vit un calvaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi soir, Kylian Mbappé pensait ne jamais trouver l'ouverture face à Newcastle. Finalement, le joueur a transformé un penalty généreux en toute fin de rencontre et permis à son équipe de garder son destin en main pour la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Mais comme l'a noté Sabri Lamouchi, l'international français souffre sur le terrain depuis le début de la saison.

Le PSG a eu chaud, mais est parvenu à arracher le point du match nul face à Newcastle mardi soir (1-1). Dans le temps additionnel, Kylian Mbappé a transformé un penalty généreux. Le joueur pouvait laisser exploser sa joie.

Messi - Zidane : Il annonce du lourd pour Mbappé ! https://t.co/1Cwh5hGZLi pic.twitter.com/WO5ex4USJc — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Mbappé isolé lors de la rencontre face à Newcastle

Mais ce match a tout sauf été une partie de plaisir pour Mbappé, souvent isolé sur son côté. Newcastle avec une prise à deux est parvenu à le déranger tout au long de la rencontre. Selon Sabri Lamouchi, Neymar et Lionel Messi auraient fait le plus grand bien à l'international français.

« Tout repose offensivement sur Kylian »