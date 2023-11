PSG : «A côté de la plaque»… Il balance sur Mbappé 

Pierrick Levallet

Suite au match nul contre Newcastle ce mardi soir (1-1), le PSG doit impérativement s'imposer contre le Borussia Dortmund le 13 décembre prochain. Après la partie, Kylian Mbappé n'a pas caché sa déception et ses propos ont fait jaser. Christophe Dugarry n'a donc pas hésité à recadrer le capitaine de l'équipe de France.

L’espoir a laissé place à la déception au PSG ce mardi soir. Le club de la capitale avait l’opportunité de se qualifier pour le tour suivant de la Ligue des champions en cas de bon résultat contre Newcastle. Mais au final, la formation parisienne a été tenue en échec face aux Magpies (1-1). La qualification passera donc par une victoire contre le Borussia Dortmund le 13 décembre. Après la partie, Kylian Mbappé n’a pas caché son mécontentement au micro de RMC Sport . Et Christophe Dugarry n’a pas spécialement apprécié sa sortie.

«Le PSG a manqué d’élégance»

« Je comprends la frustration dans un après match. Après, ce sont des petits phrases qui n’ont pas lieu d’être. Quand en 2 matchs face à Newcastle tu prends 5 buts et que tu as réussi à sauver un match nul avec un penalty généreux, un peu d’élégance. Il y a quelque chose que je n’aime chez le PSG, quelque chose de récurrent, chaque fois que ça ne s’est pas bien passé, j’ai vu des attitudes de joueurs qui m’ont dérangé. Je trouve que trop souvent le PSG a manqué d’élégance. Mbappé, en tant que capitaine, leader du projet, il faut qu’il soit au-dessus de ça » a confié le champion du monde 1998 au micro de RMC .

«Ça manque d’humilité»