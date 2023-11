PSG : Un gros problème est dénoncé avec Mbappé

Benjamin Labrousse

Auteur d’un but salvateur pour le PSG sur penalty ce mardi soir, Kylian Mbappé a toutefois manqué plusieurs opportunités face à Newcastle. Étincelant en équipe de France, l’attaquant de 24 ans connaît quelques prestations poussives à Paris, et ce malgré un apport statistique indéniable. Pour certains, cette différence s’explique par plusieurs facteurs.

Une prestation mitigée. Ce mardi soir, Kylian Mbappé n’a pas brillé mais a tout de même permis au PSG d’obtenir le match nul au Parc des Princes face à Newcastle. S’il a converti un penalty en fin de rencontre, le numéro 7 a manqué plusieurs occasions franches. Régulièrement impactant en équipe de France, Kylian Mbappé semble encore se chercher au sein du système mis en place par Luis Enrique au PSG.

PSG : Riolo dénonce un problème avec Mbappé ! https://t.co/9SFfovJL8s pic.twitter.com/Jih2dgqzU3 — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

« Il n’a pas d’affinités techniques avec Kang-In Lee ou Kolo Muani »

Répondant aux lecteurs du Parisien , le journaliste Laurent Perrin a tenté d’apporter une explication à cette différence de Kylian Mbappé entre la sélection et le PSG : « Il y a plusieurs pistes. La première vient sans doute du système mis en place par Luis Enrique, avec un milieu qui se désaxe couloir gauche et « pousse » Mbappé dans l’axe. Cela ne marche pas car il n’a pas d’affinités techniques avec Kang-In Lee ou Kolo Muani. Donc sans point d’appui, il ne peut rien faire. À l’aller comme au retour, Newcastle a mis deux joueurs sur lui, c’était mission impossible » , déclare ce dernier.

« Il choisit trop souvent l’option personnelle »