Il flambe à l’étranger et choisit l’équipe de France, Deschamps va adorer

Ces dernières semaines, de nombreux joueurs de nationalité française ont décidé de défendre les couleurs d'un autre pays. Présent en Allemagne depuis 2020, Maxence Lacroix pourrait bien candidater pour une place au sein de la Nationalmannschaft. Mais le joueur de 23 ans n'a d'yeux que pour l'équipe de France.

Depuis 2020, Maxence Lacroix fait les beaux jours de Wolfsburg. Le défenseur de 23 ans est l'un des piliers de la formation allemande, actuellement huitième du championnat. Mais à l'instar de Mathys Tel, le joueur français fait rêver la sélection allemande. Lacroix, qui n'a toujours pas été appelé par Didier Deschamps, pourrait entamer des démarches pour défendre les couleurs de la Nationalmannschaft. Mais lors d'un entretien accordé à RMC , le joueur n'a pas l'intention de tourner le dos à l'équipe de France.

« Je suis fier d’être français »

« Je ne me sens pas trop allemand, je suis fier d’être français. Je pense que dans mon travail quotidien, cela me met un petit challenge de se dire qu’on peut être défenseur central en équipe de France. C’est quelque chose qui m’anime tous les jours, c’est un bon challenge et c’est pour cela que je travaille. Je ne suis pas prêt encore prêt à prendre la nationalité allemande » a déclaré Lacroix, qui fait face à une grosse concurrence en équipe de France. Le joueur est conscient qu'une convocation passera forcément par un départ de Wolfsburg.

Lacroix veut franchir un cap