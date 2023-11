Thierry Henry se lâche et reçoit une amusante réponse

Thibault Morlain

Très attentif à ce qu’il se passe en Ligue 1, Thierry Henry s’était dernièrement montré très critique concernant le niveau du championnat de France et le faible nombre de buts. De quoi générer de nombreuses réactions chez les entraîneurs de l’Hexagone. Alors que Michel Der Zakarian était parti au clash avec le sélectionneur des Espoirs, Will Still a lui préféré répondre avec ironie.

La 12ème journée de Ligue 1 n’a clairement pas été riche en buts. En effet, seules 12 réalisations ont été inscrites lors des 8 rencontres du week-end. De quoi faire dire à Thierry Henry, sélectionneur des Espoirs, suite à cette journée : « J’espère que ce seront les deux seuls week-ends à 13 et 12 buts. Tout ça s’est passé avec un Chelsea-Manchester City (4-4), ça marque encore plus. On avait un Rennes-OL et le Lens-OM. Il fallait juste regarder Chelsea-Manchester City ».



Riolo pousse un coup de gueule sur le clash de Thierry Henry ! https://t.co/0Co1zkpWvy pic.twitter.com/LA8otBLSZQ — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

« C’est notre faute s'il nous critique »

Les propos de Thierry Henry ont fait réagir les acteurs de la Ligue 1. S’il y a eu cet accrochage avec Michel Der Zakarian, Will Still a lui manié l’ironie. Au micro de RMC , l’entraîneur de Reims a alors répondu : « C’est notre faute s'il nous critique (rire) ! Si on ne touche pas trois fois les montants à Toulouse, ça fait trois buts en plus. Et si on ne gaspille pas toutes nos occasions contre Paris, ça fait peut-être deux-trois buts. On est aussi responsables. Mais je pense que c’est juste un concours de circonstances, ça produit un peu moins de spectacle ».

« J’ai envie d’aller de l’avant et essayer de créer du danger »