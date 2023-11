Critiqué, Thierry Henry a réglé ses comptes en privé

Thibault Morlain

Ces dernières heures, ça a chauffé entre Michel Der Zakarian et Thierry Henry. N’ayant pas apprécié les propos du sélectionneur des Espoirs, l’entraîneur de Montpellier l’avait vivement critiqué. Des propos qui ont fait vivement réagir. Alors que Thierry Henry a d’ailleurs répondu à Der Zakarian, les deux hommes se seraient expliqués de vive voix.

En critiquant le faible niveau de spectacle en Ligue 1, Thierry Henry avait déclenché la colère de Michel Der Zakarian. L’entraîneur de Montpellier avait alors balancé : « Je ne suis pas d’accord avec Thierry Henry. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C’est une connerie ! C’est facile de dénigrer le championnat quand on est entraîneur de l’équipe de France Espoirs. Il a gagné deux fois 4-0, mais contre qui ? Il n’a battu personne. Qu’il gagne 5-0 devant l’Espagne ou l’Italie et je dirai bravo ». A cela, Thierry Henry a répondu ce lundi : « Je sais que certains journalistes aiment parler pour certaines personnes mais si vous étiez à la conférence de presse, moi je n’ai attaqué personne. Tout simplement ».

« Je crois qu’ils se sont eu aujourd’hui au téléphone »

Après le clash, place aux explications entre Thierry Henry et Michel Der Zakarian. Président du Montpellier, Laurent Nicollin a fait savoir ce mardi au micro de RMC que les deux hommes s’étaient parlés : « Je crois qu’ils se sont eu aujourd’hui au téléphone. Tout est réglé. Il n’y a pas d’histoire, pas de problème ».

